Силуанов: дефицит бюджета России в 2022 году составил 2,3% ВВП

Глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства во вторник, 10 января, заявил, что дефицит бюджета России в 2022 году составил 2,3% ВВП, или 3,3 трлн рублей.

«Мы увеличили объемы привлечения средств финансового рынка, в результате чего у нас увеличился дефицит бюджета. Этот дефицит составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП», — приводит слова Силуанова сайт kp.ru.

Министр отметил, что для финансирования расходов в ушедшем году использовались дополнительные ресурсы: были привлечены средства финансового рынка, из-за чего увеличился дефицит бюджета.

Силуанов добавил, что если не брать в расчет те средства, которые были направлены на компенсацию государственным внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, «то дефицит составил 1,8% ВВП, то есть менее 2%, как мы и планировали», пишет RT.

Министр также указал на то, что исполнение расходов составило 97% от плана. Он отметил, что в прошлом году объемы расходов были увеличены.

«Увеличение составило более 6 трлн рублей», — сказал Силуанов.

Отметил он также рост доходов бюджета РФ почти до 28 трлн рублей, что на 2,8 трлн больше, чем планировалось изначально, пишет «Москва 24».

«Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов благодаря более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и роста ненефтегазовых доходов, в том числе за счет роста налога на добавленную стоимость в результате увеличения спроса в определенные периоды прошлого года», — пояснил Силуанов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства отметил необходимость продолжить поддержку макроэкономической стабильности, пишет REGNUM.

Как пишет НСН, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов, предусматривающий постепенное снижение дефицита бюджета с 2 до 0,7% ВВП.

В сентябре Владимир Путин поручил держать линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета.