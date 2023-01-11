Замерзающих иностранных туристов спасли на нижегородской трассе

В Навашинском районе Нижегородской области спасли 19 иностранных туристов. Их автобус сломался. В это время в регионе стояли сильные морозы, до –40 градусов.

Автобус следовал из Москвы в Узбекистан. Информацию о его поломке на трассе сразу передали в полицию. На место выехали сотрудники ДПС. Иностранцев доставили в отдел полиции на транспорте, уточняет ИА «НьюсНН».

Ранее, 22 декабря, в Орске Оренбургской области спасатели вызволили из машины шестимесячного ребенка. Он оказался заперт в салоне. Мама девочки, водитель автомобиля, вышла из машины, а двери заблокировались. Самостоятельно открыть их у женщины не получилось. Тогда она вызвала полицию. На улице в это время было –19 градусов.