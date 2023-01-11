В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в мошенничестве
В Московской области задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве. Об этом во вторник, 10 января, сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления Росгвардии по региону.
34-летний подозреваемый был задержан на выходе из магазина, расположенного в 1-м Покровском проезде в подмосковных Люберцах. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии установили, что подозреваемый выбрал кофемашину стоимостью более 7 тыс. рублей, затем переклеил штрих-код с другого товара ценником 1 тыс. рублей на коробку кофемашины.
Сотрудники магазина заметили противоправные действия покупателя и нажали тревожную кнопку, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.
2 января сообщалось, что в Москве 29-летняя женщина подменила ювелирные украшения в пункте приема-выдачи товаров. По данным «Известий», преступление было совершено в начале ноября 2022 года, но раскрылось только сейчас. Установлено, что москвичка забрала себе украшений почти на 600 тыс. рублей.
В конце декабря специалист Елена Богатырева в беседе с RT рассказала, как не стать жертвой мошенников при покупке подержанного смартфона. По ее словам, прежде всего следует проверить смартфон по IMEI. Также стоит обязательно проверить True Tone. Она подчеркнула, что если на смартфоне установлен неоригинальный экран, то в 90% случаев эта технология не работает.
Помимо этого, важно активировать смартфон на месте и через личную сим-карту. Также Богатырева посоветовала оценить работу аккумулятора, Touch ID и Face ID, работоспособность микрофонов, передней и задней камер.
В апреле прошлого года специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко назвал два варианта покупки подержанного смартфона. Первый — это покупка в официальных магазинах, которые занимаются продажей б/у техники. Также купить подержанный телефон можно на онлайн-площадках с частными объявлениями, отмечает телеканал «360».
Ранее эксперт Леонтий Букштейн рассказал, как правильно покупать подержанный смартфон. По его словам, стоит обращать внимание на аккумулятор, работу приложений и сотовой связи, пишет НСН.