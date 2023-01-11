В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в мошенничестве

Задержан мужчина, который поменял ценник кофемашины и купил ее в семь раз дешевле в магазине в Люберцах

11 января 2023, 01:58 0

Фото: Главное управление Росгвардии по Московской области