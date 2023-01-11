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Службы Невинномысска перевели в режим готовности из-за прорыва дамбы

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В Невинномысске из-за прорыва дамбы ввели режим повышенной готовности. Из-за ЧП на водозаборе часть города осталась без водоснабжения. Подробности случившегося сообщает NewsTracker со ссылкой на главу городской администрации Михаила Миненкова.

Выяснилось, что дамбу прорвало на реке Большой Зеленчук. Оказался поврежден водовод, поставляющий воду в город. Сейчас на месте происшествия продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В городе организовали подвоз воды. Основная задача, по словам Миненкова, обеспечить школы и пункты временного размещения, залить воду в системы котельных для продолжения их функционирования.

По предварительным данным, трубу прорвало из-за зимнего половодья. Вода на реке поднялась, и пошла шуга — рыхлое скопление льда, представляющее опасность для гидротехнических сооружений. В итоге магистральный водовод диаметром 500 мм был разрушен.

Ранее, 10 января, сообщалось, что в Находке без отопления остались более 10 тыс. человек. Тепла не было и на объектах социальной инфраструктуры. Причиной стала крупная коммунальная авария.

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