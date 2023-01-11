Прокуроры проверяют условия содержания животных в зоопарке в городе Волжском

В городе Волжском Волгоградской области правоохранительные органы начали проверку местного зоопарка. Поводом послужили сообщения в соцсетях о том, что в зоопарке жестоко обращаются с животными.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на региональное СУ СКР, проверка началась после появления поста о том, что зоопарк позиционирует себя как контактный, несмотря на то, что контактные зоопарки запрещены в России с 2020 года. Автор поста также просил следователей дать юридическую оценку учреждения в части жестокого обращения с животными.

Агентство напоминает, что ранее зоопарку не дали лицензию из-за нарушений в содержании животных. В частности, в санитарном блоке полы и стены были сделаны из материалов, которые невозможно помыть и продезинфицировать.

Препаратов для животных там не было. Не имелось и необходимого для лечения оборудования. Были нарушения с документацией.