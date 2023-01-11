Имущество крупного завода Козицкого распродают в Омске

Омский научно-исследовательский институт приборостроения выставил на аукцион остатки завода имени Козицкого. С молотка уйдут два земельных участка общей площадью 8,2 тыс. кв. м и два здания общей площадью 11,8 тыс. кв. м, а также теплосети, водопровод, скважина, канализация и забор.

Начальная стоимость имущества превышает 190 млн рублей. ИА «Город55» пишет, что по условиям торгов новому владельцу необходимо создать в бывших корпусах завода технопарк. Аукцион назначен на 17 мая.

После совершения сделки в течение двух месяцев покупатель должен предоставить концепцию будущего технопарка, а в течение пяти лет — построить его, а также конгрессно-выставочный зал. По площади технопарк должен быть не менее 10 тыс. кв. м.

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», на бывшей территории завода в 2021 году сдали в эксплуатацию первую очередь жилого комплекса «Золотой парус». Участки под застройку выкупило ООО «ИТ Финанс».

Еще один бывший объект завода, Дом культуры Козицкого, принадлежит городу. В течение многих лет городская администрация не может сдать в аренду или продать его. Объекту необходима реконструкция.

Ранее, 10 января, сообщалось, что в Омске завершили реставрацию объекта культурного наследия «Дом купца Липатникова». Она проводилась на протяжении трех лет. В 2020-м специалисты капитально отремонтировали подвал, в 2021-м — кровлю.