Пригожин заявил о взятии под контроль всей территории Соледара

Вся территория Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР) контролируется бойцами группы «Вагнер». Об этом в среду, 11 января, заявил предприниматель Евгений Пригожин.

«Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара», — уточняется в сообщении, которое приводится в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы установили контроль над центром Соледара. По его словам, бойцы группы «Вагнер» закрепились с одной стороны и другой и активно продвигаются.

Кроме того, Пушилин отметил высокий уровень мотивации у российских военных, которые не поддаются попыткам со стороны украинских боевиков отстоять территорию. Освобождение городов и районов ДНР продолжается, заключил он.

Также 9 января в Сети были опубликованы кадры с бойцами рядом со зданием городской администрации Соледара. Источник «Известий» тогда рассказал, что группа «Вагнер» закрепилась в центральных районах данного населенного пункта и перемещается в западную часть города.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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