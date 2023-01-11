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Названы города с самой большой площадью квартир в новостройках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Красноярске, Омске, Самаре и Москве в прошлом году россияне приобретали самые большие по площади квартиры. Об этом «Известиям» сообщили аналитики федеральной компании «Этажи».

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Эксперты проанализировали продажи квартир в новостройках в прошлом году и выявили города с самой большой средней площадью приобретаемого первичного жилья.

«В Красноярске по сравнению с прошлым годом средняя площадь приобретаемых квартир в новостройках выросла на 9%, в Омске на 7,8%, а в Самаре на 3,4%», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Первое место в рейтинге по средней площади квартир, приобретенных в новостройках в 2022 году, занял Красноярск — 48,9 кв. м. Второе место у Омска (45,9 кв. м), третье у Самары и Москвы (44,1 кв. м). Также в пятерку лидеров вошли Краснодар (43,6 кв. м) и Новосибирск (43 кв. м).

Далее следуют: Нижний Новгород (42,9 кв. м), Екатеринбург (41,1 кв. м), Челябинск и Казань (41 кв. м) и Ростов-на-Дону (40,6 кв. м).

«Самую маленькую среднюю площадь квартир, приобретаемых в новостройках, мы зафиксировали в Санкт-Петербурге, где она составила чуть более 34 кв. м, что обосновано большой долей иногородних покупателей в конце года, скупавших небольшие по площади квартиры в инвестиционных целях», — подытожил Иванов.

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