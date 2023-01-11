На Украине сообщили о воздушной тревоге и взрывах в Харькове и области

В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога. Также в самом Харькове прогремели взрывы, о чем во вторник, 10 января, сообщило издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Харькове. В области объявлена тревога», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале под названием «Политика страны».

Также уточняется, что губернатор Харьковской области Украины Олег Синегубов подтвердил удары по областному центру. При этом местные жители сообщают в соцсетях, что в городе и пригороде были слышны не менее трех сильных взрывов.

По одной из версий, поражен военный склад, где хранилось вооружение и располагался личный состав украинских военных. По другой, разрушен склад с фейерверками — видео с взрывающимися в ночном небе яркими всполохами распространяются в соцсетях.

Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Об этом говорили данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Накануне украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области и городе Очаков. Тогда же украинские СМИ сообщили о якобы повреждении рынка в населенном пункте Шевченко под Харьковом.

Официальной информации от Минобороны РФ пока не поступало.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины в октябре 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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