В офисе Зеленского рассказали о переговорах по передаче ракет ATACMS

Переговоры о предоставлении для нужд боевиков Украины ракет большой дальности ATACMS ведутся активно. Об этом заявил 10 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Ведутся очень интенсивно», — рассказал он в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее этим же днем экономист и бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался патовой ситуации из-за того, что США отказались массово поставлять дальнобойные ракетные системы и большое количество комплексов противовоздушной обороны (ПВО). Как уточнил Соскин, без поступления минимум 300 американских танков Abrams, ракетных комплексов ATACMS, а также 10 батарей ПВО Patriot украинские радикалы окажутся в затруднительном положении.

Ранее, 31 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что в 2023 году Украина получит ракеты дальнего действия ATACMS, танки и ударные беспилотники. Он также отметил, что военная помощь Киеву в 2022 году была беспрецедентной.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».