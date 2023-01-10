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Умерла сценаристка фильмов «Крылья» и «Долгие проводы» Наталья Рязанцева

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Советская и российская сценаристка, профессор Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК) Наталья Рязанцева скончалась в возрасте 84 лет. Об этом во вторник, 10 января, сообщила ее коллега Елизавета Симбирская на своей странице Facebook (принадлежит организации Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской).

«Я, да и очень многие любили ее, ее тексты, ее истории и возможность выпить с ней рюмочку водочки или коньячку. В общем-то, она как вторая мама. Я рада, что она столько прожила и столькому стала свидетельницей. Не это ли счастье для того, кто пишет истории», — приводит слова Симбирской сайт kp.ru.

Она отметила, что Рязанцева была интересной собеседницей, «интригующей, умной», терпеливой к «глупостям» студентов и режиссеров, с которыми встречалась. По мнению Симбирской, Рязанцева никогда не теряла интереса «ни к чему и ни к кому».

Подтвердили смерть сценаристки и в пресс-службе ВГИКа.

«Наталью Борисовну уважали и любили преподаватели, коллеги и ученики. Талант драматурга и педагогический опыт были профессиональным ориентиром для студентов ее мастерских», — приводит ТАСС сообщение представителя ВГИК.

Причины смерти Натальи Рязанцевой не уточняются. Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на киноведа Евгения Марголита, Рязанцева давно испытывала проблемы со здоровьем.

Рязанцева родилась в Москве 27 октября 1938 года. В 1966 году известность ей принес фильм Ларисы Шепитько «Крылья». Позднее Рязанцева участвовала в создании фильма Киры Муратовой «Долгие проводы».

Кроме того, Рязанцева создала сценарии для двух десятков картин, среди которых «Аленький цветочек», «Я свободен, я ничей», «Портрет жены художника», отмечает телеканал «360».

В 1987 году Рязанцевой было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, пишет сайт aif.ru. Она является членом Союза кинематографистов России, членом Союза писателей России и заслуженным деятелем искусств РСФСР, уточняет «Москва 24».

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