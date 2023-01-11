Пассажиры задержанной «Ласточки» прибудут в Москву другими поездами

Пассажиры застрявшего во Владимире электропоезда «Ласточка», следовавшего в Москву из Нижнего Новгорода, отправлены другими составами. Об этом во вторник, 10 января, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК), которая входит в РЖД.

Так, в 20:13 мск 143 пассажира были отправлены по маршруту в составе электропоезда № 733 «Нижний Новгород – Москва». В 20:52 был отправлен еще 201 пассажир в составе электропоезда № 707 «Нижний Новгород – Москва».

Ранее в этот день поезд № 705 был задержан на станции Владимир в 17:44 по техническим причинам, уточняется в публикации на сайте РЖД. Со слов пассажиров, состав простоял во Владимире больше часа.

Кадры с места событий есть в распоряжении «Известий». На них видно, что в салоне нет света. Также пассажиры жаловались на отсутствие отопления.