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Минобороны уличило США в вербовке сирийских беженцев в ряды НВФ

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Фото: Global Look Press/dpa/Marwan Naamani
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Американское командование осуществляет вербовку сирийских беженцев из лагеря Эр-Рукбан в ряды незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщил во вторник, 10 января, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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«Американское командование в зоне Эт-Танф осуществляет вербовку жителей лагеря Эр-Рукбан в ряды незаконных вооруженных формирований с предоставлением ежемесячных денежных выплат и продовольственного обеспечения», — сказал он.

Егоров подчеркнул, что на данный момент проведен отбор 60 жителей лагеря в возрасте от 20 до 40 лет в состав группировки «Джейш Сурия аль-Хурр». Они уже проходят курсы боевой подготовки.

Еще 9 ноября американский генерал отказал в допуске российских экспертов в лагерь сирийских беженцев, рассказал Егоров. Он также добавил, что боевики вооруженного формирования «Магавир ас-Саура» используют в качестве живого щита более 2 тыс. беженцев Эр-Рукбана.

В это время, по словам Егорова, международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, продолжает отвергать гуманитарные инициативы РФ и других стран, что является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2015 года № 2254.

Военные США находятся на территории Сирии без разрешения властей страны и без санкций ООН. Дамаск неоднократно обвинял Вашингтон в захвате нефтяных месторождений. При этом экс-президент Штатов Дональд Трамп, по сути, называл нефть главной причиной нахождения американского воинского контингента в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.

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