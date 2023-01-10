Российские военные рассказали о танковой дуэли с украинскими боевиками

Российские военные, сражающиеся на территории Украины в составе 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии Западного военного округа, рассказали о прошедшей танковой дуэли с украинскими националистами. об этом стало известно во вторник, 10 января.

«В тот день с утра была получена задача, были получены координаты, ребята позвали на помощь. Танки противника просто не ожидали такого развития событий, что так в лоб, так нагло выдвинемся и отстреляемся», — рассказал боец с позывным «Дим Димыч» в беседе с «РИА Новости».

Как добавил наводчик-оператор танкового экипажа с позывным «Пламя», главной задачей, которая была поставлена перед отрядом, было вычисление точных координат украинской бронемашины, в то время как два других российских танка отвлекали неприятеля. По его словам, бой начался сразу после того, как танк украинских боевиков обнаружил себя, открыв огонь по российской бронетехнике.

«Вражеский танк выстрелил, и тогда я уже, собственно говоря, стал искать его в прицел, когда увидел — нанес ответный огонь. Сделали ответный выстрел. Поразили [в ходе боя] два танка», — пояснил «Пламя».

По словам «Дим Димыча», танкистам чаще всего приходится работать с закрытых позиций, однако время от времени могут случаться и прямые столкновения с противником.

«Мы выдвигаемся уже не первый раз туда: каждый раз, выдвигаясь, ждем ответку, ждем засаду, но тем не менее задача должна быть выполнена. Самое сложное — это поиск цели. Ты прекрасно понимаешь, когда едешь, что всё в один момент может закончиться, но тем не менее ты берешь, едешь и выполняешь поставленную задачу», — заключил боец.

Ранее, 10 января, российский боец с позывным «Нелюдим» рассказал о том, как власти Украины занимались «промывкой мозгов» населению страны на протяжении восьми лет. Кроме того, боец рассказал подробности того, как действуют отряды украинской территориальной обороны в ходе боевых действий с российскими войсками.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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