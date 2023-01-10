США годами работали над созданием армии, способной нанести удар по России. Но Москва сорвала планы Вашингтона, который создавал плацдарм в Донбассе и на востоке Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Мы работали годами, строили колоссальную армию из ста тысяч человек ради одной цели — ударить по России и преобразовать для этого Восточную Украину», — заявил он в блоге на YouTube 9 января.

Макгрегор добавил, что Кремль вынужден был действовать превентивно и нейтрализовать угрозу своей территории, наблюдая за действиями Запада на территории соседней страны.

Несколькими днями ранее, 5 января, бывший советник Макгрегор указал на желание Польши захватить часть Украины, чтобы расширить свою территорию. Это, однако, противоречит интересам стран НАТО.

Ранее, в мае 2022 года, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании научного совета при Совбезе заявлял, что спецоперация по защите Донбасса — вынужденная превентивная мера. По его словам, уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия недружественных стран по отношению к России правильнее называть враждебными. Для коллективного Запада, отметил он, само существование России является раздражителем, поэтому он готов на всё, чтобы «не дать России жить так, как она хочет».

Президент РФ Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение военной инфраструктуры Североатлантического альянса на территории Финляндии и Швеции вызовет ответную реакцию со стороны Москвы. По словам Путина, НАТО выходит за рамки своего географического предназначения и старается всё активнее включаться в международные вопросы и контролировать международную ситуацию в других регионах мира.