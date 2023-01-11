Рядовой Башаров внезапной атакой выдавил врага с позиций и пресек нападение диверсантов

Рядовой Ринат Башаров в составе группы российских военнослужащих обеспечивал безопасное продвижение колонны специальной и военной техники. В прилегающей лесополосе он обнаружил вооруженную диверсионно-разведывательную группу украинских националистов. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в среду, 11 января.

Рядовой Башаров оценил ситуацию и доложил начальству о готовящейся засаде. Сам же, используя эффект неожиданности, одним из первых атаковал украинских боевиков.

Внезапная атака, в ходе которой Башаров прицельным огнем уничтожил двух боевиков, обескуражила противника. Радикалы с потерями личного состава покинули занимаемые позиции. А колонна спецтехники без потерь и повреждений направилась в заданный район, благодаря профессионализму и отваге рядового Башарова.

Командир отделения сержант Иван Анисимов в составе батальонной тактической группы оборонял район от вооруженных формирований украинских националистов, когда противник попытался прорвать оборону.

В ходе оборонительного боя под плотным огнем артиллерии и танков врага сержант Анисимов в составе расчета боевой машины пехоты (БМП) прицельным огнем уничтожил вражеское транспортное средство повышенной проходимости иностранного производства и большое количество радикалов. Получив решительный отпор, противник с существенными потерями отступил.

Днем ранее, 10 января, Минобороны РФ рассказало, как взвод плавающих паромов под командованием гвардии лейтенанта Александра Баранова выполнял боевую задачу по оборудованию паромной переправы, когда украинские националисты накрыли их артиллерийским и минометным огнем. Несмотря на непрерывный обстрел, лейтенант Баранов с личным составом продолжали работу.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины.

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