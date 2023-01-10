Пентагон обучит ВСУ управлению системами Patriot «на костях» индейцев в США

Пентагон планирует привезти украинских военных в Соединенные Штаты для их обучения работе с системой противоракетной обороны Patriot. Обучение будет проходить в Форт-Силле, обширном комплексе к юго-западу от Оклахома-Сити, и может начаться уже в этом месяце, пишет во вторник, 10 января, The Washington Post.

«Этот шаг следует за решением президента [США Джо] Байдена в прошлом месяце, одобрившим передачу системы противоракетной обороны Patriot Украине. Это подход, который Пентагон называет «подготовкой инструкторов», использовался [с начала спецоперации РФ], чтобы показать украинцам, как управлять беспилотниками, гаубицами и другими системами», — говорится в публикации.

В материале также отмечается, что база в Оклахоме является домом для учебной программы Вооруженных сил США, в частности, для обучения американских военных маневрам полевой артиллерии.

При этом Форт-Силл известен не только как учебный полигон США, но и как последний действующий военный аванпост эпохи индейских войн позапрошлого века, а также как место, где покоятся знаменитые индейцы Дикого Запада. Так, на местном кладбище похоронены такие вожди, как Куана Паркер, Разящая Птица, и знаменитый индеец Джеронимо, который в течение 25 лет возглавлял борьбу против вторжения США на землю своего племени. А неподалеку от форта находятся скалы Медисин-Блаффс — давнее религиозное место индейских племен.

Как уточнила ранее в этот день заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, подготовка ВСУ в Форт-Силле продлится несколько месяцев. Конкретные сроки она не называла. По ее словам, обучение военных работе с системами Patriot может начаться уже на следующей неделе.

Поставка батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину вошла в новый пакет военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. Этот пакет помощи президент США Джо Байден приурочил к визиту украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон в конце декабря.

Позднее, 5 января, стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине систем ПВО Patriot. Кроме того, обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск для работы с боевыми машинами пехоты (БМП) американского и немецкого производства — Bradley и Marder, которые будут предоставлены Киеву в рамках военной помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

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