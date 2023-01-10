Реклама
Прямой эфир
Мир
Российский военный рассказал о «промывке мозгов» гражданам Украины
Мир
Военные ВСУ на следующей неделе начнут обучаться управлению системами Patriot
Мир
Россия отвергла обвинения Запада о присвоении ресурсов Африки
Мир
Одна из старейших фабрик в Польше обанкротилась из-за высоких цен на газ
Армия
Пушилин заявил о перехвате российскими силами инициативы у ВСУ в Донбассе
Мир
Япония выразила протест Китаю из-за приостановки выдачи виз гражданам страны
Мир
В Китае приговорили к смертной казни экс-генерала министерства госбезопасности
Общество
Осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге отказали в помиловании
Мир
Во Франции планируют поднять пенсионный возраст до 64 лет
Мир
Глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Харьков
Происшествия
Ребенок пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета в ДНР
Экономика
Reuters сообщил о планах стран G7 установить два потолка цен на российскую нефть
Сюжет:

Пентагон обучит ВСУ управлению системами Patriot «на костях» индейцев в США

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пентагон планирует привезти украинских военных в Соединенные Штаты для их обучения работе с системой противоракетной обороны Patriot. Обучение будет проходить в Форт-Силле, обширном комплексе к юго-западу от Оклахома-Сити, и может начаться уже в этом месяце, пишет во вторник, 10 января, The Washington Post.

Отдел боевой техники: как СВО изменила мировой рынок вооружений
И почему санкции оказали на российский экспорт разноплановый эффект

«Этот шаг следует за решением президента [США Джо] Байдена в прошлом месяце, одобрившим передачу системы противоракетной обороны Patriot Украине. Это подход, который Пентагон называет «подготовкой инструкторов», использовался [с начала спецоперации РФ], чтобы показать украинцам, как управлять беспилотниками, гаубицами и другими системами», — говорится в публикации.

В материале также отмечается, что база в Оклахоме является домом для учебной программы Вооруженных сил США, в частности, для обучения американских военных маневрам полевой артиллерии.

При этом Форт-Силл известен не только как учебный полигон США, но и как последний действующий военный аванпост эпохи индейских войн позапрошлого века, а также как место, где покоятся знаменитые индейцы Дикого Запада. Так, на местном кладбище похоронены такие вожди, как Куана Паркер, Разящая Птица, и знаменитый индеец Джеронимо, который в течение 25 лет возглавлял борьбу против вторжения США на землю своего племени. А неподалеку от форта находятся скалы Медисин-Блаффс — давнее религиозное место индейских племен.

Как уточнила ранее в этот день заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, подготовка ВСУ в Форт-Силле продлится несколько месяцев. Конкретные сроки она не называла. По ее словам, обучение военных работе с системами Patriot может начаться уже на следующей неделе.

Поставка батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину вошла в новый пакет военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. Этот пакет помощи президент США Джо Байден приурочил к визиту украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон в конце декабря.

Позднее, 5 января, стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине систем ПВО Patriot. Кроме того, обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск для работы с боевыми машинами пехоты (БМП) американского и немецкого производства — Bradley и Marder, которые будут предоставлены Киеву в рамках военной помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023