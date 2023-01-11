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ФРГ не определила дату поставок БМП Marder Украине

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Фото: Commons.wikimedia.org/Sgt. Frank Sanchez III
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В Германии не определились с датой поставок БМП Marder Украине. Как заявил «Известиям» депутат, спикер СвДП (Свободная демократическая партия Германии) по вопросам обороны в бундестаге Александр Мюллер, «никто не знает», когда машины будут отправлены.

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«Мы все удивлены», — подчеркнул политик.

Напомним, 5 января в совместном заявлении президента США Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца сообщалось, что они договорились отправить не менее 90 машин Киеву (Германия — 40 единиц БМП Marder, а Вашинтон — 50 единиц БМП Bradley). Однако затем выяснилось, что технически к выполнению своего обещания Берлин не готов.

Spiegel сообщил, что большую часть машин Германии придется брать из собственных запасов, поскольку резерва, по сути, нет. По информации издания, на складе оборонного концерна Rheinmetall в настоящее время хранится 60 БМП Marder, однако все они списанные, а на их модернизацию уйдет слишком много времени.

В распоряжении самого бундесвера — 374 машины, но их общая оперативная готовность составляет всего 62%. То есть ряд «куниц» предназначены только для разборки на запчасти.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дорогая передача: почему поставки боевой техники Украине из ФРГ забуксовали

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