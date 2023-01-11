Власти пообещали проконтролировать цены управляющих компаний

В 2023 году власти собираются внедрить в России единые стандарты по управлению и обслуживанию многоквартирных домов. Речь идет о таких услугах управляющих компаний (УК), как уборка подъездов, уход за двором, текущий ремонт, содержание лифтов и т.д., узнали «Известия».

Согласно проекту плана реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030 года, вопрос должны проработать Минстрой, Минэкономразвития и ФАС.

Также в стране усилят контроль за ценообразованием в этой сфере — запланировано совершенствование соответствующих механизмов.

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проекты нормативных правовых актов от Минстроя пока не поступали, сообщили «Известиям». В случае поступления ведомство рассмотрит их и даст оценку, добавили там.

Не менее 70% жалоб граждан, которые поступают депутатам, связаны с ЖКХ, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Все УК работают по-разному и отсутствие четких стандартов приводит к тому, что люди платят одну и ту же сумму, а получают абсолютно разное качество услуг, из-за чего подчас ухудшается состояние домов, пояснил депутат.

«На законодательном уровне мы ведем работу по исправлению этой ситуации, чтобы гарантировать гражданам получение качественных услуг. Выполнение работ по установленным стандартам должно иметь понятную стоимость, и тогда жильцы будут знать, за что именно платят», — пояснил Якубовский.

Сегодня в принципе сложно отличить одну УК от другой по спектру деятельности, отметил эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.

«Введение, условно, пятизвездочной системы качества помогло бы собственникам более разборчиво выбирать УК. Например, пять звезд будет значить, что дом обслуживается компанией быстро и качественно по адекватной цене, а две звезды — дорого, долго и некачественно», — сказал Склянчук.

Стандарты по управлению многоквартирными домами (МКД) есть и сейчас, но в них изложены противоречащие друг другу требования, заметила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Единый стандарт должен исключить противоречия и ввести нормы для неурегулированных сегодня ситуаций. Они помогут качественнее обслуживать жилье от «эконом» до «элит» класса, считает эксперт.

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