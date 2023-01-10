В Госдуме оценили слова главы МИД Латвии о заинтересованности в разгроме России

Латвия, у которой нет возможности проводить адекватную внешнюю политику, сделала ее приоритетом ненависть к России. Такое мнение член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик высказал во вторник, 10 января, комментируя заявление латвийского МИДа о том, что одним из приоритетов внешней деятельности республики является «разгром России».

«Чем абсурднее и громче звучат заявления ее политиков, тем более весомыми пешками в геополитическом масштабе они себя ощущают», — сказал парламентарий в разговоре с RT.

По мнению депутата, Латвия действует несамостоятельно в этом вопросе.

«Лишенная самостоятельности Латвия давно следует антироссийскому курсу, заданному США и их союзниками, и в желании угодить западным покровителям упражняется в русофобии, надеясь на мнимые блага и подачки», — подчеркнул он.

По мнению Белика, Латвия должна сосредоточиться на решении своих внутренних проблем и стабилизации своей экономики, а не мечтать о «разгроме» России, с которой она борется сносом памятников и бестолковыми резолюциями.

Ранее в этот день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в интересах республики — добиться разгрома России в конфликте на Украине, сообщает телеканал «360».

Он подчеркнул также, что противодействие России на Украине и поддержка Киева стали важнейшей задачей внешней политики Латвии в 2022 году, а «максимальное ограничение угроз, вызванных действиями России, будет главным приоритетом в ближайшие годы».

Ранее, в конце ноября, Ринкевичс призвал разрешить Киеву атаковать аэродромы, откуда Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины. При этом он отметил, что союзники не должны бояться эскалации конфликта.

Комментируя этот призыв главы латвийского МИДа, Дмитрий Белик указал на то, что посредством стран Прибалтики Вашингтону «удобно транслировать русофобские заявления», выдавая их за позиции стран — членов Евросоюза. По его словам, Латвия, подчиняющаяся западным хозяевам, продолжает неуклонно следовать антироссийскому курсу.

Он также отметил, что недопустимые и неприемлемые призывы, озвученные Ринкевичсом, подтверждают, что эта страна поддерживает террористический по своей сути киевский режим.

Латвия наряду с Литвой, Эстонией и Польшей на протяжении ряда лет занимает радикальные антироссийские позиции, пишет Pravda.Ru. В МИД России 29 декабря назвали ксенофобскими власти прибалтийских государств.

РФ проводит с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе из-за эскалации со стороны ВСУ.

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