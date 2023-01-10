Медведев: срыв гособоронзаказа есть, власти применят новые меры уголовного наказания

Российские власти будут применять меры уголовного наказания за повторный срыв гособоронзаказа. Об этом 10 января заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев во время посещения АО «61 бронетанковый ремонтный завод» в Санкт-Петербурге.

На совещании по итогам визита Медведев упомянул о случаях срывов сроков государственного заказа и напомнил, что подобное недопустимо. Он также подчеркнул, что за повторное нарушение такого рода предусматривается уголовная ответственность.

«Это новые нормы, они еще не применялись, но <...> в случае необходимости мы их будем применять», — добавил политик.

Помимо этого, Медведев сообщил о создании в России рабочей группы по вопросам контроля за производством вооружений, военной техники и средств поражения. Он выразил надежду, что эта мера поможет осуществлять намеченные планы более эффективно.

Главным вопросом совещания зампред Совета безопасности назвал производство, ремонт и поставки танков. Он привел в пример сообщение о том, что противники России профинансировали модернизацию 100 танков Т-72 из советского наследия, чтобы передать их Украине.

«Наши противники занимаются тем же самым. И мы в этом смысле должны действовать быстрее, настойчивее и эффективнее», — сказал Медведев.

Ранее, 26 декабря, президент России Владимир Путин учредил пост первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии, который занял Дмитрий Медведев. В состав комиссии также был включен глава МЧС Александр Куренков.

23 декабря российский лидер заявил, что основная задача предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ состоит в обеспечении всех подразделений вооружением и боеприпасами в короткий срок. Кроме того, он подчеркнул важность обратной связи между организациями ОПК и подразделениями, участвующими в специальной военной операции (СВО) на Украине.