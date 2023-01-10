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Медведев: срыв гособоронзаказа есть, власти применят новые меры уголовного наказания

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Российские власти будут применять меры уголовного наказания за повторный срыв гособоронзаказа. Об этом 10 января заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев во время посещения АО «61 бронетанковый ремонтный завод» в Санкт-Петербурге.

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На совещании по итогам визита Медведев упомянул о случаях срывов сроков государственного заказа и напомнил, что подобное недопустимо. Он также подчеркнул, что за повторное нарушение такого рода предусматривается уголовная ответственность.

«Это новые нормы, они еще не применялись, но <...> в случае необходимости мы их будем применять», — добавил политик.

Помимо этого, Медведев сообщил о создании в России рабочей группы по вопросам контроля за производством вооружений, военной техники и средств поражения. Он выразил надежду, что эта мера поможет осуществлять намеченные планы более эффективно.

Главным вопросом совещания зампред Совета безопасности назвал производство, ремонт и поставки танков. Он привел в пример сообщение о том, что противники России профинансировали модернизацию 100 танков Т-72 из советского наследия, чтобы передать их Украине.

«Наши противники занимаются тем же самым. И мы в этом смысле должны действовать быстрее, настойчивее и эффективнее», — сказал Медведев.

Ранее, 26 декабря, президент России Владимир Путин учредил пост первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии, который занял Дмитрий Медведев. В состав комиссии также был включен глава МЧС Александр Куренков.

23 декабря российский лидер заявил, что основная задача предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ состоит в обеспечении всех подразделений вооружением и боеприпасами в короткий срок. Кроме того, он подчеркнул важность обратной связи между организациями ОПК и подразделениями, участвующими в специальной военной операции (СВО) на Украине.

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