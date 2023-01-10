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Российский военный рассказал о «промывке мозгов» гражданам Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский военнослужащий с позывным Нелюдим рассказал 10 января в беседе с «Известиями» подробности того, как власти Украины промывали мозги гражданам страны и находили гражданских, готовых нападать на российские войска.

«Мы Чернобыль когда прошли, мы заходили колонной. Стоит старушка, лет 70–75, крестится, молится на обочине. Ну, крестится и крестится. Там рядом трава старая, прошлогодняя, сухая, по колено где-то. Вот она крестилась-крестилась, а потом из травы поднимает «ксюху» (АКС-74У) и дает очередь по колонне. С учетом возраста и отсутствия навыков никуда не попала, ей отдачей автомат подняло, и она весь магазин выпустила в небо. Фанатиков там реально очень много. За эти восемь лет в голову застегнули очень много», — рассказал он.

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Нелюдим также рассказал подробности того, как действуют отряды украинской территориальной обороны в ходе боевых действий с российскими войсками.

«Они учились у нас с 2014 года, многое взяли из тактики партизанской именно. Под Киевом, например, [боец] в «гражданке» бегает. [На нем] «разгрузка», «броник» в лучшем случае, автомат. И он понимает, что он загнан в угол, деваться ему некуда. Он всё это сбрасывает, где-то там выбирается, и он уже как мирный житель. <...> Это всё тербатовцы (бойцы отряда территориальной обороны)», — рассказал боец.

Военнослужащий отметил, что подобными отрядами, как правило, командуют кадровые офицеры, а бойцы, которые в них сражаются, прошли военную подготовку.

Ранее в этот день российский военнослужащий Западного военного округа с позывным Слон рассказал о том, что попытка украинских боевиков активизироваться новогодней ночью в районе Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР) обернулась большими потерями.

До этого, 8 января, российский военнослужащий рассказал, что военным Вооруженных сил России удалось уничтожить из артиллерии несколько единиц украинской техники с личным составом в селе Торское на краснолиманском направлении ЛНР. На представленных кадрах видно, как после точного удара загорелся один из двигавшихся по трассе пораженных автомобилей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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