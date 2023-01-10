Сторона осужденной в Белоруссии Сапеги будет добиваться ее передачи в РФ

Запрос на передачу осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги для отбытия в РФ оставшейся части наказания подадут в ближайшее время. Об этом во вторник, 10 января, сообщил адвокат Антон Гашинский.

«Будем просить, чтобы ее [Сапегу] отправили отбывать наказание в Российскую Федерацию. В этом случае она сможет обратиться к президенту России [Владимиру Путину] с просьбой об освобождении ее от отбытия оставшийся части наказания», — сказал он ТАСС, подчеркнув, что это будет сделано в ближайшее время.

Как пояснил адвокат, запрос могут подать Сапега или ее родственники, однако для запуска такой процедуры сначала необходимо получить согласие белорусской стороны.

Гашинский выразил надежду, что россиянку отправят на родину.

Ранее в этот день отчим Сапеги Сергей Дудич сообщил, что комиссия по вопросам помилования при президенте Белоруссии Александре Лукашенко отказала девушке в помиловании.

24-летнюю россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима 6 мая 2022 года.

3 июня Лукашенко заявил о возможности передать РФ Сапегу, подчеркнув, что ему ее жалко. Позже, 16 июня, в МИД РФ сообщили, что Москва допускает ее перевод для отбывания наказания на территории России. Как отметили в ведомстве, в случае переезда в одно из пенитенциарных российских учреждений по прошествии определенного срока Сапега сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

Позднее, 27 июня, стало известно, что Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании.

Суд над Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяли то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.