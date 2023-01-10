Синоптик рассказал о потеплении в Петербурге

В среду, 11 января, в Санкт-Петербурге ожидается значительное потепление. Об этом в своем Telegram-канале написал 10 января главный городской синоптик Александр Колесов.

Специалист рассказал, что в городе прогнозируется слабоморозная погода. А в пятницу, 13 января, придет оттепель, пишет ИА FlashNord.

«В остальном характер погоды будет сохраняться. Осадки временами в виде снега, затем мокрого снега», — сообщил синоптик.

Он также добавил, что на старый Новый год ожидается плюсовая температура и, скорее всего, с дождем, пишет 78.ru.