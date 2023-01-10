Каждый третий житель Петербурга счел себя суеверным

Каждый третий житель Санкт-Петербурга (32%) верит в приметы. Об этом во вторник, 10 января, пишет 78.ru со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

При этом 49% опрошенных заявили, что не считают себя суеверными.

Также отмечается, что женщины оказались более суеверны, чем мужчины: 37% против 26%.

Больше всего людей, верящих в приметы, оказалось среди квалифицированных рабочих, менеджеров по туризму (по 33%), продавцов-консультантов (35%) и медсестер (46%). Меньше всего суеверия распространены среди аналитиков (15%), программистов и менеджеров по маркетингу (по 13%).

Ранее, в августе, «Известия» писали, что самым популярным суеверием среди автомобилистов стала взаимосвязь между мытьем транспортного средства и вероятностью возникновения дождя. Оно знакомо 58% респондентов, при этом 36% из них считают, что примета действительно работает.