В Калужской области откроются пункты приема елей, сосен и пихт

В Обнинске в Калужской области 11 января откроются пункты приема новогодних елей, пихт и сосен. Об этом во вторник, 10 января, пишет газета «Весть» со ссылкой на минприроды региона.

Пункты будут работать в парке в Старом городе и на волейбольной площадке у площади на проспекте Маркса.

До этого, 9 января, два пункта по приему деревьев открылись в Калуге — на Телевизионной, 2б, и на Чижевского, 6.

В минприроды региона уточнили, что деревья переработают в щепу, которую будут использовать в качестве удобрений для цветов и других растений.