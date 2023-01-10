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В Калужской области откроются пункты приема елей, сосен и пихт

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В Обнинске в Калужской области 11 января откроются пункты приема новогодних елей, пихт и сосен. Об этом во вторник, 10 января, пишет газета «Весть» со ссылкой на минприроды региона.

Пункты будут работать в парке в Старом городе и на волейбольной площадке у площади на проспекте Маркса.

До этого, 9 января, два пункта по приему деревьев открылись в Калуге — на Телевизионной, 2б, и на Чижевского, 6.

В минприроды региона уточнили, что деревья переработают в щепу, которую будут использовать в качестве удобрений для цветов и других растений.

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