Два человека погибли в ДТП под Тверью

Два человека погибли в аварии в Калининском районе Тверской области. Об этом во вторник, 10 января, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел ранее в этот день на 155-м км автодороги М-10 «Россия» у деревни Пасынково. Легковой автомобиль ВАЗ 2107 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota. В результате погибли водитель и пассажир отечественной машины.

Ранее в этот день сообщалось, что беременная москвичка попала в ДТП по пути в роддом в Москве. По дороге ее супруг проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем. После столкновения у женщины начались роды.