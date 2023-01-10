При пожаре в жилом доме в Коми спасли 43-летнюю женщину

При пожаре в жилом доме в Республике Коми удалось спасти 43-летнюю женщину. Об этом во вторник, 10 января, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел 9 января в 18:52 в поселке Верхняя Максаковка под Сыктывкаром. В девятиэтажке на улице Снежная загорелась одна из квартир.

Пожарные прибыли на место через 8 минут. Они спасли женщину 1979 года рождения. Пострадавшую передали медикам.

В 19:58 пожар ликвидировали. Его площадь составила 8 кв. м.

По предварительной информации, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем.

Накануне, 9 января, пожар вспыхнул в жилом доме в Иркутске. Помощь медиков потребовалась женщине 1977 года рождения.