В Ульяновске усилили проверки общественного транспорта

В Ульяновске в связи с жалобами пассажиров были усилены проверки работы общественного транспорта. Об этом во вторник, 10 января, пишет ulpravda.ru со ссылкой на МКУ «Организатор пассажирских перевозок».

Предприятие проводит контроль расписания.

«Большинство маршрутов обслуживается в штатном режиме, расписание в основном соблюдается. Однако серьезные перебои замечены в работе маршрутов № 28, 84 и 94», — заявили в МКУ.

Как отмечается в материале, в связи с морозами проверки будут проводить ежедневно во всех районах города.

1 января стало известно, что на столичном городском транспорте в новогоднюю ночь было совершено более 1 млн поездок. Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались метро и МЦК — на этих видах транспорта было совершено 820 тыс. поездок.