В Самаре выросли тарифы на посещение муниципальных бань

В Самаре городская мэрия проиндексировала тарифы на посещение муниципальных бань. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации.

Так, стоимость одного помыва длительностью в 1,5 часа с 1 января 2023 года составляет 150 рублей для льготников и 300 рублей для всех остальных, пишет Волга Ньюс.

В прошлом году стоимость составляла 130 и 260 рублей соответственно, отмечает НИА «Самара»

Врач-терапевт, врач-эндокринолог «Инвитро-Воронеж» Елена Киселева в беседе с «Известиями» в пятницу, 23 декабря, рассказала, что в холодное время года бани и сауны становятся особенно популярны. Однако при наличии противопоказаний посещение бани может быть опасно для жизни.