Пещеру «Таврида» в Крыму за три дня в праздники посетило более 2,5 тыс. человек

Пещеру «Таврида» в Крыму за три дня ее работы в новогодние праздники посетило более 2,5 тыс. человек. Об этом во вторник, 10 января, сообщает пресс-служба Крымского федерального университета.

Как отметили в пресс-службе, в пиковые часы экскурсии отправлялись каждые 10 минут.

В ходе экскурсии гостям предлагалось принять участие в театрализованном квесте.

«Праздничный квест включает в себя решение разнообразных интеллектуальных логических задач на знание географических объектов Крыма и различные игры на ловкость. Например, участникам необходимо было пройти через запутанную веревку часть экскурсионного маршрута пещеры», — говорится в сообщении, которое приводит ИА «Крыминформ».

В квесте приняли участие более 70 человек.

Об открытии пещеры «Таврида», которая была найдена при строительстве одноименной трассы, сообщалось в конце июля.

Пещеру обнаружили в 2018 году. Ее приблизительный возраст — около 5 млн лет. Общая протяженность — 2 км. Ученые предполагают, что пещера была логовом хищников.