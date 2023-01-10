В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша капуцинов
В Ленинградском зоопарке подвели итоги конкурса на имя для детеныша капуцинов. Участнице, которая придумала кличку, подарят два билета в зоопарк. Об этом во вторник, 10 января, пишет 78.ru со ссылкой на учреждение.
«Сотрудники по уходу за животными выбрали прекрасное итальянское имя Луиджи, которое предложила подписчица группы зверинца в социальной сети «ВКонтакте», — рассказали в зоопарке.
Имя Луиджи означает «блистательный воин», отмечается в материале.
Всего в ходе конкурса участники предложили более 450 имен.
Детеныш родился 28 марта у самки Веты и самца Рикардо.
Ранее сообщалось, что сотрудники Московского зоопарка 29 декабря поздравили белого медведя Диксона с наступающим Новым годом. В подарочной коробке для него приготовили мясо, рыбий жир и селедку, которую Диксон очень любит.