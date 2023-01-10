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Ребенок пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета в ДНР

Ребенок получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в городе Снежное в ДНР
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Фото: соцсети
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Ребенок получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) в городе Снежное на востоке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 10 января, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«В населенном пункте Снежное в результате подрыва на ВОП ранен ребенок 2012 года рождения», — говорится в Telegram-канале представительства.

Подробности инцидента не уточняются.

Также сообщается, что общее число жертв среди гражданских лиц от украинских атак по состоянию на 19:00 мск составляет 12 человек. Один мирный житель погиб, 11 ранены. Информация продолжает поступать.

Ранее 10 января военный корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин рассказал об обстреле частного сектора на юго-востоке Донецка. В результате пострадала мирная жительница, она получила ранение в ногу.

За день до этого в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка погибла мирная жительница 1984 года рождения. Еще один мужчина 1981 года рождения получил ранения и был доставлен в больницу.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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