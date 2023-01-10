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В Совфеде прокомментировали слова главы МИД ФРГ о новых поставках оружия Киеву

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Фото: РИА Новости/Совет Федерации РФ
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Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиями» прокомментировал 10 января визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Харьков и ее слова о новых поставках западного вооружения для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«Я думаю, что это, прежде всего, бравада определенная министра иностранных дел Германии. Вот она такая смелая, приехала чуть ли не на передний край, в Харьков. Всё это ритуальный смысл несет. Хотя по большому счету, чтобы огласить то, что Германия поставит Украине оружие, не нужно было ехать в Харьков и вообще на Украину. Всё это очень показушно, эти ритуальные поездки, которые по большому счету серьезными политиками совершаться не должны», — отметил он.

Цеков также добавил, что не сомневается в возможностях российских оружейных систем противостоять поставляемому на Украину западному вооружению.

«Россия будет с этим справляться своим оружием, которое, я уверен, будет эффективным против иностранного вооружения. А во-вторых, в конце концов они в Европе довыделываются. Они спровоцируют конфликт между НАТО и Россией, и они это должны понимать. И тогда им мало не покажется», — резюмировал сенатор.

Ранее 10 января Бербок прибыла в Харьков с неанонсированным визитом. В ходе своего выступления Бербок заявила, что прибыла в город по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, а также пообещала предоставить Украине зимнюю помощь со стороны ФРГ, в которую войдут генераторы, трансформаторы, топливо, одеяла и новые поставки оружия.

Бербок известна своей жесткой позицией по отношению к РФ и многочисленными обещаниями поддерживать киевский режим. Одной из скандальных реплик министра стало ее обещание помогать Украине даже вопреки интересам самих немцев. Также Бербок обещала, что Берлин продолжит ужесточать санкции против Москвы и будет поддерживать Украину «столько, сколько нужно», чем вызывала осуждение среди граждан своей страны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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