В Совфеде прокомментировали слова главы МИД ФРГ о новых поставках оружия Киеву

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиями» прокомментировал 10 января визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Харьков и ее слова о новых поставках западного вооружения для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я думаю, что это, прежде всего, бравада определенная министра иностранных дел Германии. Вот она такая смелая, приехала чуть ли не на передний край, в Харьков. Всё это ритуальный смысл несет. Хотя по большому счету, чтобы огласить то, что Германия поставит Украине оружие, не нужно было ехать в Харьков и вообще на Украину. Всё это очень показушно, эти ритуальные поездки, которые по большому счету серьезными политиками совершаться не должны», — отметил он.

Цеков также добавил, что не сомневается в возможностях российских оружейных систем противостоять поставляемому на Украину западному вооружению.

«Россия будет с этим справляться своим оружием, которое, я уверен, будет эффективным против иностранного вооружения. А во-вторых, в конце концов они в Европе довыделываются. Они спровоцируют конфликт между НАТО и Россией, и они это должны понимать. И тогда им мало не покажется», — резюмировал сенатор.

Ранее 10 января Бербок прибыла в Харьков с неанонсированным визитом. В ходе своего выступления Бербок заявила, что прибыла в город по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, а также пообещала предоставить Украине зимнюю помощь со стороны ФРГ, в которую войдут генераторы, трансформаторы, топливо, одеяла и новые поставки оружия.

Бербок известна своей жесткой позицией по отношению к РФ и многочисленными обещаниями поддерживать киевский режим. Одной из скандальных реплик министра стало ее обещание помогать Украине даже вопреки интересам самих немцев. Также Бербок обещала, что Берлин продолжит ужесточать санкции против Москвы и будет поддерживать Украину «столько, сколько нужно», чем вызывала осуждение среди граждан своей страны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».