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В Госдуме прокомментировали слова Бербок о дальнейших поставках оружия Киеву

Депутат Госдумы Чепа: дальнейшие поставки оружия Киеву только осложняют положение украинцев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Дальнейшие поставки оружия Киеву только осложняют положение украинцев. Так первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал «Известиям» 10 января новость о прибытии главы МИД Германии Анналены Бербок в Харьков и ее обещание в дальнейшем поставлять Киеву вооружения.

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Депутат подчеркнул, что НАТО продолжает затягивать украинский конфликт.

«Тот кризис, который сегодня существует в Германии, <…> это результат той непродуманной политики, которую сегодня проводит Германия и, будем говорить, проводила в течение тех восьми лет, начиная с 2014 года, о чем заявила недавно [бывший канцлер ФРГ Ангела] Меркель», — добавил Чепа.

Ранее в этот день стало известно, что Бербок прибыла в Харьков с необъявленным визитом. В ходе своего выступления она заявила, что приехала в город по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Бербок пообещала что украинцы смогут рассчитывать на дальнейшие поставки оружия из Германии.

8 января сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Германия расколота из-за поставок наступательных вооружений Украине. Так Пушков прокомментировал опубликованные газетой Bild результаты опроса, согласно которым половина жителей Германии (49%) считает ошибочным решение правительства поставить Киеву боевые машины пехоты (БМП) Marder.

Ранее, 5 января, стало известно, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены БМП американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт высказала мнение, что правительство Германии лишь усиливает эскалацию конфликта на Украине своим решением передать Киеву боевые машины пехоты (БМП) Marder.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, в свою очередь, призвал власти Германии передать Киеву все доступные у них виды тяжелых вооружений, в том числе танки и баллистические ракеты. Также дипломат потребовал от Берлина еще немецкие истребители, дроны, военные корабли и подводные лодки.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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