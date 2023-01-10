Долги жителей Литвы за отопление превысили €12 млн

Долги литовцев за отопление превысили €12 млн, об этом сообщают СМИ. К началу зимы число неплательщиков выросло на 10%, передает телеканал «Известия». В основном долги за теплоснабжение накопили жители крупных городов. Аналитики отмечают, что за год в Литве коммунальные счета выросли на 30%. При этом минувший год запомнился в странах Балтии рекордной инфляцией.

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