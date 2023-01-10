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Аналитик объяснил рост добычи нефти в России в 2022 году

Аналитик Юшков: рост добычи нефти в РФ по итогам 2022 года — это в том числе следствие увеличения квот
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Рост добычи нефти в России в 2022 году — это в том числе следствие увеличения квот на добычу. Также постепенно наращивался объем производства после коронавирусных ограничений, объяснил «Известиям» 10 января ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Ранее в этот день издание «Коммерсант», ссылаясь на источники, сообщило, что по итогам 2022 года РФ увеличила добычу нефти на 2%, почти до 535 млн т.

«Увеличение за 2022 год — это следствие во многом увеличения квот на добычу и того, что мы постепенно наращивали объем производства после ковидных ограничений, и сделки 2020 года в рамках ОПЕК+. Поэтому в этом плане это была определенная инерция», — сказал Юшков.

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Каких контрмер ожидать со стороны России

По его словам, в течение прошлого года добыча была неравномерной. Так, в январе и феврале она увеличивалась. Но в марте, апреле, мае наблюдался кризисный период, когда России нужно было перестраивать рынки сбыта. В это же время, в начале апреля, в США было запрещено импортировать российскую нефть, нефтепродукты. Кроме того, европейцы, которые тогда еще не ввели эмбарго, боялись покупать российскую нефть и нефтепродукты, в связи с чем сократились объемы поставок в Европу, уточнил эксперт.

«Нам надо было срочно уходить на азиатские рынки, мгновенно сделать это со всеми объемами нефти не удалось, поэтому пришлось сокращать экспорт. Но постепенно нашли, куда пристроить нефтепродукты, мазут, нефть. Перешли на азиатские рынки. Поэтому к сентябрю объемы экспорта установились на тех же самых уровнях, которые были к началу 2022 года», — рассказал аналитик, отметив, что добыча восстановилась очень быстро.

В декабре экспорт также был на нормальном уровне, что позволило суммарно выйти по году на показатели добычи выше, чем в 2021 году.

«Конечно, это довольно хороший показатель. Гораздо лучше, чем ожидалось после начала СВО (специальной военной операции по защите Донбасса. — Ред.)», — подчеркнул Юшков.

Эксперт считает, что в этом году есть риск того, что будет сокращение объемов экспорта и добычи. В том числе из-за вступления в силу потолка цен на российский энергоресурс нужно будет перестраивать отрасль.

«В 2023 году основная проблема — не то чтобы даже найти рынки сбыта для нефти, а найти возможности доставить ее для этих рынков сбыта. Сейчас первоочередная задача — найти достаточное количество танкеров, которые готовы будут доставлять российскую нефть, невзирая ни на какие потолки», — заключил Юшков.

Вице-премьер РФ Александр Новак 23 декабря в интервью телеканалу «Россия-24» допустил снижение добычи черного золота на 5–7% в начале 2023 года, что в реальном выражении составит около 500–700 тыс. баррелей в сутки. По его словам, это незначительный объем.

При этом он выразил мнение, что энергоресурсы из РФ неизменно будут востребованными в мировой экономической системе, и подчеркнул, что от российского энергетического экспорта зависят важнейшие сферы глобальной инфраструктуры.

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