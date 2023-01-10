Реклама
Прямой эфир
Спорт
CAS опубликовал мотивировку решения об отклонении апелляции РФС
Мир
Военные ВСУ на следующей неделе начнут обучаться управлению системами Patriot
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Украины на 3,3% в 2023 году
Мир
Сотрудник Дуды потерял должность после разговора президента с пранкерами из РФ
Мир
Япония выразила протест Китаю из-за приостановки выдачи виз гражданам страны
Мир
Пашинян заявил, что Армения не может не продлить мандат российских миротворцев
Общество
Осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге отказали в помиловании
Мир
Польша придумала программу льгот для военных ради привлечения людей в ВС
Армия
Медведев заявил о введении мер уголовного наказания за срыв гособоронзаказа
Мир
Глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Харьков
Политика
В СФ ответили на поддержку Турцией плана Зеленского по урегулированию конфликта
Экономика
Reuters сообщил о планах стран G7 установить два потолка цен на российскую нефть

Сотрудник Дуды потерял должность после разговора президента с пранкерами из РФ

Сотрудник канцелярии Дуды Гиллерт потерял должность после разговора президента с Вованом и Лексусом
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Bernd Elmenthaler
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Бюро международной политики канцелярии президента Польши Петр Гиллерт потерял должность после разговора Анджея Дуды с российскими пранкерами Вованом и Лексусом по поводу упавшей в ноябре прошлого года на территорию страны украинской ракеты. Об этом сообщила во вторник, 10 января, радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.

Пришли с прилетом: НАТО не подтвердило причастность РФ к инциденту в Польше
Почему западные лидеры не спешили с выводами и может ли эта ситуация привести к деэскалации

«Есть кадровые последствия за провокацию российских шутников, которые опубликовали записанный разговор с президентом Анджеем Дудой. По неофициальной информации, свой пост потерял директор Бюро международной политики канцелярии президента Петр Гиллерт», — говорится в сообщении.

Как утверждает радиостанция, именно Гиллерт формально отвечал за телефонную связь Дуды с лидерами других государств.

Разговор Вована и Лексуса с президентом Польши состоялся 15 ноября, в ночь после падения на ее территории украинской ракеты.

Пранкеры 22 ноября рассказали «Известиям» подробности звонка Дуде. По их словам, номер канцелярии польского лидера остался у них с 2020 года, когда они разыгрывали его после избрания на пост президента. Вован и Лексус отметили, что им удалось дозвониться до Дуды практически сразу после падения ракеты. Они позвонили от лица президента Франции Эммануэля Макрона.

В разговоре Дуда подчеркивал, что не хочет войны с РФ и ведет себя крайне осторожно. Кроме того, президент Польши рассказал пранкерам, что провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. Он отметил, что в ходе разговора американский лидер не выдвинул обвинения против Москвы в падении ракеты.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке Польши, в результате чего погибли два человека, сообщалось 15 ноября. Киев сразу обвинил в произошедшем Москву, а польская сторона заявила о российском производстве ракеты. Позднее обломки ракеты были идентифицированы российскими экспертами как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

На следующий день президент США по итогу экстренной встречи в связи с инцидентом заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

После этого представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк назвал падение украинской ракеты несчастным случаем.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023