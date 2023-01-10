Сотрудник Дуды потерял должность после разговора президента с пранкерами из РФ
Директор Бюро международной политики канцелярии президента Польши Петр Гиллерт потерял должность после разговора Анджея Дуды с российскими пранкерами Вованом и Лексусом по поводу упавшей в ноябре прошлого года на территорию страны украинской ракеты. Об этом сообщила во вторник, 10 января, радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.
«Есть кадровые последствия за провокацию российских шутников, которые опубликовали записанный разговор с президентом Анджеем Дудой. По неофициальной информации, свой пост потерял директор Бюро международной политики канцелярии президента Петр Гиллерт», — говорится в сообщении.
Как утверждает радиостанция, именно Гиллерт формально отвечал за телефонную связь Дуды с лидерами других государств.
Разговор Вована и Лексуса с президентом Польши состоялся 15 ноября, в ночь после падения на ее территории украинской ракеты.
Пранкеры 22 ноября рассказали «Известиям» подробности звонка Дуде. По их словам, номер канцелярии польского лидера остался у них с 2020 года, когда они разыгрывали его после избрания на пост президента. Вован и Лексус отметили, что им удалось дозвониться до Дуды практически сразу после падения ракеты. Они позвонили от лица президента Франции Эммануэля Макрона.
В разговоре Дуда подчеркивал, что не хочет войны с РФ и ведет себя крайне осторожно. Кроме того, президент Польши рассказал пранкерам, что провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. Он отметил, что в ходе разговора американский лидер не выдвинул обвинения против Москвы в падении ракеты.
О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке Польши, в результате чего погибли два человека, сообщалось 15 ноября. Киев сразу обвинил в произошедшем Москву, а польская сторона заявила о российском производстве ракеты. Позднее обломки ракеты были идентифицированы российскими экспертами как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.
На следующий день президент США по итогу экстренной встречи в связи с инцидентом заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.
После этого представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк назвал падение украинской ракеты несчастным случаем.