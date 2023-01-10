Япония выразила протест Китаю из-за приостановки выдачи виз гражданам страны

Министерство иностранных дел Японии выразило протест Китаю в связи с приостановкой выдачи виз японским гражданам. Об этом 10 января сообщило информационное агентство Kyodo.

Ранее в этот день агентство также писало о том, что Китай перестал выдавать визы туристам из Южной Кореи и Японии на неопределенный срок. Такое решение стало ответом на ограничения, которые эти страны ввели после открытия границ КНР.

В середине декабря в Китае началась новая волна заражений коронавирусом. Из-за этого ряд стран ввел ограничительные меры при въезде путешественников из КНР.

4 января в Евросоюзе призвали все страны ввести тестирование на COVID-19 для всех туристов, приезжающих из Китая. Решение было принято по итогам встречи в рамках механизма кризисного управления ЕС (IPCR). В рекомендации участников встречи входили ношение масок для всех, кто летит в КНР и обратно и анализ воды на COVID-19 в системах канализации международных авиарейсов.

Накануне власти Южной Кореи ввели новое требование для путешественников из Китая — предоставлять результаты ПЦР-тестирования до и после прибытия в страну. Мера действует до конца февраля.

С 5 декабря в США также обязали предъявлять отрицательный тест на коронавирус при въезде в страну из Китая. Мера касается всех пассажиров в возрасте от двух лет.