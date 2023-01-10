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Пашинян заявил, что Армения не может не продлить мандат российских миротворцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Армения не может не продлить мандат российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 10 января, на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армения не может не продлить мандат, но если она увидит, что процессу что-то угрожает, мы, конечно, в том числе как государство — гарант безопасности Нагорного Карабаха, должны пытаться найти другие меры», — сказал Пашинян.

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Он отметил, что если Россия по каким-либо причинам не может обеспечить безопасность армянского населения в Нагорном Карабахе, ей следует инициировать в Совбезе ООН отправку туда многонациональной миссии.

«Если выяснится, что Россия по объективным или субъективным причинам не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства, ей следует обратиться в Совет Безопасности ООН либо с просьбой наделить российский военный контингент международным мандатом, либо направить в Нагорный Карабах новую многонациональную миротворческую миссию», — сказал он.

Кроме того, он отметил доверительность отношений между Россией и Арменией в настоящее время.

«Отношения между нами и Россией никогда раньше не были такими доверительными», — подчеркнул глава правительства Армении.

Он заявил также, что беспрепятственную работу Лачинского коридора должны обеспечить миротворцы РФ.

30 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва озабочена отсутствием прогресса в восстановлении полноценного функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Она также отметила работу российских миротворцев, указав на ключевой вклад, который они вносят в обеспечение безопасности в зоне их развертывания. МИД РФ 29 декабря заявил, что работа российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха заслуживает высочайшей оценки, так как благодаря им поддерживается безопасность в регионе.

Ранее, 23 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российские миротворцы ежечасно работают для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре. Так российский министр отреагировал на заявление Пашиняна о том, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором. По его словам, Баку нарушает положения заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, согласно которому азербайджанская сторона гарантирует безопасность движения.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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