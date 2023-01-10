Глава МИД Германии Анналена Бербок находится в Харькове, ее визит не анонсировался, сообщило 10 января агентство DPA.

В ходе своего выступления Бербок заявила, что прибыла в город по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

По словам Бербок, во время визита она хочет получить представление о ситуации в Харькове и выслушать жителей.

«Люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку. Это включает в себя зимнюю помощь, которую мы предоставили. Генераторы и трансформаторы, топливо и одеяла теперь спасают жизни на месте. И это включает в себя дальнейшие поставки оружия», — заявила министр.

Также она сообщила о планах Берлина помогать Украине в достижении параметров, необходимых для вступления в ЕС.

Бербок известна своей жесткой позицией по отношению к РФ и многочисленными обещаниями поддерживать киевский режим. Одной из скандальных реплик министра стало ее обещание помогать Украине даже вопреки интересам самих немцев. Также Бербок обещала, что Берлин продолжит ужесточать санкции против Москвы и будет поддерживать Украину «столько, сколько нужно», за что вызывала осуждение среди граждан своей страны.

17 декабря министр выступила против прекращения огня на Украине и в Донбассе на российских условиях. С мнением политика не согласились немцы, за что ее и раскритиковали. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда указала, что Германия собственноручно сделала себя стороной конфликта на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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