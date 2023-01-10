Женщина пострадала при обстреле ВСУ частного сектора Донецка

Украинские войска обстреляли частный сектор в Ленинском районе на юго-востоке Донецка. Последствия атаки показал во вторник, 10 января, военный корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин.

«Частный сектор был обстрелян реактивными системами залпового огня. То ли это «Град», то ли это «Вампир», калибр 110-й», — сказал Трушнин, показывая на лежащую рядом часть хвостовика ракеты.

По словам военкора, один из снарядов попал в здание магазина, в результате пострадала мирная жительница.

«Женщина получила ранение в ногу», — уточнил он.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские боевики в течение пяти минут обстреляли Донецк несколько раз. Всего по столице Донецкой Народной Республики (ДНР) было выпущено 36 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Под обстрел, в частности, попали Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города. Кроме Донецка, также была обстреляна Ясиноватая.

Накануне мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли Петровский район города. Погибла женщина 1984 года рождения. Еще один мужчина 1981 года рождения пострадал и был доставлен в больницу.

7 января, несмотря на объявленное РФ рождественское перемирие, ВСУ выпустили 178 снарядов различного калибра по населенным пунктам ДНР.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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