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В СФ ответили на поддержку Турцией плана Зеленского по урегулированию конфликта

Сенатор Климов о поддержке главой МИД Турции плана Зеленского: поступки Анкары перевешивают разного рода слова
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Фото: РИА Новости/пресс-служба Совета Федерации РФ
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Поступки Турции перевешивают «разного рода слова». Об этом 10 января «Известиям» заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

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Таким образом он прокомментировал высказывание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план из десяти пунктов по мирному урегулированию украинского конфликта.

«Турция работает исключительно в своих интересах, не в интересах США, Китая или России и тем более не в интересах Украины. Турция пытается взять выгоду из того, что она может прямо взаимодействовать с Москвой, в отличие от Евросоюза и США», — сказал Климов.

Политик напомнил, что Турция не вводила санкций против России.

«Это единственная страна НАТО, имеющая вторую по мощности армию в НАТО, которая не вводит антироссийских санкций. Наоборот, с помощью Турции решаются многие вопросы, крайне необходимые нашему государству, нашему народу. Я не хочу никого идеализировать, но все-таки это перевешивает разного рода слова», — сказал Климов.

Сенатор отметил, что турецкое правительство заявляет о желании прекратить военные действия на Украине и для этого оно работает одновременно и с Москвой, и с Киевом. Но России «нужно вести себя исходя из ее национальных интересов».

В конце декабря 2022 года Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед. Его условия, в частности, включают восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии мирного плана Украины, если в нем не учтены новые реалии — присоединенные к России новые регионы.

Турция неоднократно призывала Москву и Киев сесть за стол переговоров. Так, в ноябре Эрдоган заявил о высоком уровне доверия в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, руководители двух стран будут продолжать проводить телефонные переговоры по ключевым вопросам.

В том же месяце турецкий лидер призвал Зеленского активизировать усилия для завершения конфликта. Он также выразил удовлетворение совместным решением ситуации по отгрузке зерна, так как экспорт зерновой продукции с Украины и из России имеет решающее значение для всего мира.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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