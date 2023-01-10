В СФ ответили на поддержку Турцией плана Зеленского по урегулированию конфликта

Поступки Турции перевешивают «разного рода слова». Об этом 10 января «Известиям» заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

Таким образом он прокомментировал высказывание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план из десяти пунктов по мирному урегулированию украинского конфликта.

«Турция работает исключительно в своих интересах, не в интересах США, Китая или России и тем более не в интересах Украины. Турция пытается взять выгоду из того, что она может прямо взаимодействовать с Москвой, в отличие от Евросоюза и США», — сказал Климов.

Политик напомнил, что Турция не вводила санкций против России.

«Это единственная страна НАТО, имеющая вторую по мощности армию в НАТО, которая не вводит антироссийских санкций. Наоборот, с помощью Турции решаются многие вопросы, крайне необходимые нашему государству, нашему народу. Я не хочу никого идеализировать, но все-таки это перевешивает разного рода слова», — сказал Климов.

Сенатор отметил, что турецкое правительство заявляет о желании прекратить военные действия на Украине и для этого оно работает одновременно и с Москвой, и с Киевом. Но России «нужно вести себя исходя из ее национальных интересов».

В конце декабря 2022 года Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед. Его условия, в частности, включают восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии мирного плана Украины, если в нем не учтены новые реалии — присоединенные к России новые регионы.

Турция неоднократно призывала Москву и Киев сесть за стол переговоров. Так, в ноябре Эрдоган заявил о высоком уровне доверия в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, руководители двух стран будут продолжать проводить телефонные переговоры по ключевым вопросам.

В том же месяце турецкий лидер призвал Зеленского активизировать усилия для завершения конфликта. Он также выразил удовлетворение совместным решением ситуации по отгрузке зерна, так как экспорт зерновой продукции с Украины и из России имеет решающее значение для всего мира.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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