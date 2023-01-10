Житель Удмуртии ожидает суда за пьяное ДТП с четырьмя пострадавшими

В Удмуртии по делу о пьяном ДТП с четырьмя пострадавшими ожидает суда житель Сюмсинского района. Об этом Udm-info.ru рассказали в прокуратуре республики.

Авария произошла 15 октября 2022 года на улице Советской в селе Сюмси. Следствие полагает, что 35-летний местный житель в состоянии опьянения сел за руль автомобиля Toyota, не справился с управлением, выехал на встречку и на скорости 80 км/ч врезался в Hyundai.

В результате пострадал водитель Hyundai и трое пассажиров Toyota: четырехлетний мальчик и две женщины 30 и 62 лет. Отмечается, что скорость Toyota в момент ДТП превышала допустимую в два раза. В салоне авто находились семь пассажиров, в том числе двое детей без специальных детских кресел.

Расследование уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом в состоянии опьянения») завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения. Автомобилисту грозит до семи лет лишения свободы.