В Совбезе РФ сообщили о модернизации противниками советских Т-72 для Украины

Противники России модернизируют советские танки Т-72 для поставок на Украину, Москва должна действовать быстрее и эффективнее. Об этом во вторник, 10 января, заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.

«Главный вопрос нашего сегодняшнего совещания — это производство, ремонт и поставки танков. Задача эта, действительно, актуальная. Обратил сегодня внимание на информацию, что наши противники профинансировали модернизацию 100 танков Т-72. Подчеркиваю: не каких-то иностранных танков, а Т-72 для того, чтобы их поставлять на Украину из советского наследия», — сказал он.

Медведев отметил, что в связи с этим Москва должна действовать «быстрее, настойчивее и эффективнее».

Зампред Совбеза РФ также во вторник рассказал о создании рабочей группы при военно-промышленной комиссии России по контролю за производством востребованных вооружений. Он выразил надежду, что новая структура даст возможность оптимизировать в целом систему контроля, усовершенствовать координацию усилий органов власти и организаций. Президент России Владимир Путин назначил Медведева зампредом военно-промышленной комиссии РФ 26 декабря.

10 января стало известно, что чешская компания Excalibur Army по производству оружия собирается наращивать мощность для модернизации военной техники в городе Штернберк. Отмечается, что концерн Šternber из инженерно-оружейного холдинга Czechoslovak Group (CSG) недавно выиграл контракт на модернизацию почти сотни танков Т-72, ​​который финансируется США и Нидерландами в рамках военной помощи Украине. В прошлом году он также модернизировал старые танки Т-72 для украинской армии.

6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о новом пакете военной помощи Украине в $3 млрд. По ее словам, новый пакет помощи является крупнейшим, в него также войдет $225 млн для создания долгосрочного потенциала и модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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