Благоустройство парка «Дружба» в Ростове планируют закончить к зиме 2024 года

В Ростове-на-Дону к зиме 2024 года планируют завершить благоустройство парка «Дружба». Об этом сообщает глава департамента ЖКХ города Алексей Пономарев.

По его словам, обновление парка проходит в три этапа, в работы уже вложено 562,3 млн рублей. Полностью завершить ремонт планируется к 20 ноября 2024 года.

Подрядчиком выступает «Автомагистраль СК», пишет RostovGazeta. Рабочие уже завершили монтаж подпорных стен, вырубили деревья и провели компенсационную высадку. Сейчас специалисты монтируют системы электроснабжения.

В 2022 году в Ростове-на-Дону реализовали шесть проектов благоустройства. Работы прошли в Северном сквере, Осеннем парке, а также вдоль реки Темерник и других парковых зонах.