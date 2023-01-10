Алиев заявил о планах Азербайджана экспортировать 24 млрд кубометров газа

Азербайджан планирует экспортировать 24 млрд куб. м газа в 2023 году. Об этом президент страны Ильхам Алиев заявил в интервью местным телеканалам во вторник, 10 января.

По его словам, в текущем году Азербайджан планирует поставить только в Европу около 12 млрд куб. м газа, в то время как 2021 году страна поставляла в регион чуть больше 8 млрд куб. м.

«Мы становимся уже серьезным игроком на газовом рынке, в том числе на европейском», — сказал Алиев.

Ранее, 7 января, министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Россия, Азербайджан и Иран смогут стать игроками на создаваемой в республике газовой торговой площадке для Европы, передает RT.

В тот же день он заявил, что Турция продолжает переговоры с Россией об отсрочке оплаты газа, передает НСН.

5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о планах скорейшего завершения дорожной карты газового хаба, сообщает телеканал «360».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 28 декабря сообщил, что Турция и Россия приступили к практической реализации проекта газового хаба на турецкой территории. По его словам, хаб обеспечит прозрачное и справедливое ценообразование на рынке.

1 ноября Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Он добавил, что покупатели газа есть всегда, так как голубое топливо — очень востребованный продукт в мире.

До этого, 12 октября, Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб. Глава государства сообщил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря Россия могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основные маршруты поставки природного газа в Европу через Турцию.

Вице-премьер России Александр Новак счел идею перспективной.