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Эксперт объяснил сохранение цен на автомобили в России на уровне прошлого года

Эксперт Мигаль: в начале 2023 года производители автомобилей не анонсировали повышение цен
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Фото: ТАСС/Павел Ворожцов
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В начале 2023 года отечественные и зарубежные производители автомобилей не анонсировали повышение своих прайсов, сообщил «Известиям» 10 января СЕО автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль.

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По его словам, это связано с сезонными праздниками и тем, что автоконцерны не работали. Он уточнил, что это, в свою очередь, влияет на спрос и трафик.

«В наших дилерских центрах с 1 по 9 января 2023 года трафик вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Клиенты стремятся купить автомобили до повышения цен, а оно возможно», — рассказал Мигаль.

Он считает, что, скорее всего, стоимость новых машин в этом году будет расти как минимум пропорционально уровню инфляции. Но более вероятно увеличение ценников за первый месяц на 3–7%, добавил эксперт.

«Также некоторые автопроизводители заранее повысили ценники на свои модели в декабре 2022 года. Так, например, 30 декабря выросли цены на автомобили Chery Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max стали дороже на 85 тыс.рублей, Haval F7 Tech Plus — на 50 тыс. рублей. В текущем месяце, вероятнее всего, цены на эти модели повышаться больше не будут», — заключил Мигаль.

Ранее в этот день агентство «Автостат» сообщило, что по итогам 2022 года самой популярной моделью автомобилей в РФ стала Lada Granta. На втором месте оказалась Lada Vesta, на третьем — Kia Rio.

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