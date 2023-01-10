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Госпитализированный режиссер Михалков сообщил, что продолжает проходить лечение в больнице

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Режиссер Никита Михалков во вторник, 10 января, рассказал, что сейчас находится в больнице, где продолжает проходить лечение.

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Он указал на то, что в СМИ и социальных сетях может публиковаться недостоверная информация о его состоянии, и добавил, что будет сам сообщать о своем здоровье в официальном Telegram-канале «Бесогон».

«Пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», — написал режиссер.

Михалков также выразил благодарность всем, кто беспокоится о нем и желает ему здоровья.

Как сообщил журналистам ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин в курсе госпитализации Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления.

5 января сообщалось, что Михалков госпитализирован в больницу в Москве с гриппом. По данным «Известий», Никита Сергеевич обратился днем 5 января в больницу сам. Однако после осмотра врачи приняли решение перенаправить его в другое медучреждение. Как рассказали в пресс-службе Михалкова, у него диагностирован грипп.

Михалкову 77 лет. Он советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер, обладатель премии «Оскар», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Среди самых известных фильмов Михалкова — «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Утомленные солнцем», «Родня» и др.

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