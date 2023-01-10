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Водитель СК рассказал о ДТП с роженицей в Москве

Водитель СК рассказал, как доставил роженицу с места ДТП в столичный роддом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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После ДТП на юго-востоке столицы у беременной москвички начались стремительные роды. Добраться до роддома ей помог водитель Следственного комитета (СК) Кирилл Шолохов. О том, как это произошло, он 10 декабря рассказал «Известиям».

По словам водителя, инцидент произошел в восемь утра, в самый час пик, на Волгоградском проспекте.

«Следовали утром на работу по Волгоградскому проспекту, уже на подъезде к Кузьминкам заметили скопление машин. Ближе подъехали, там — авария. К нам спешно подошел молодой человек, рассказал, что попал в аварию, а жена рожает, и попросил довезти до больницы. Посадили будущих родителей на заднее сиденье и направились в роддом», — сказал Шолохов.

Он рассказал, что дорога заняла около 20 минут. Всё его внимание было сосредоточено на дороге. Роженицу сразу же забрали врачи и отвезли в родильное отделение.

Ранее в этот день сообщалось, что беременная москвичка попала в ДТП по пути в роддом в Москве. По дороге ее супруг проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем. После столкновения у женщины начались роды.

Известно, что на свет появился мальчик. В настоящее время мать и ребенок находятся в больнице. Новорожденный стал вторым ребенком в семье.

По данным «Известий», в результате ДТП пострадал один человек.

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